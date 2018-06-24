الميزانيات البرلمانية: رفض الحساب الختامي للحكومة والموافقة على الميزانية العامة

النائب رياضي العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:14 24/06/2018 حدث بتاريخ: 16:14 24/06/2018

قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياضي العدساني ‏اليوم أن اللجنة رفضت الحساب الختامي للحكومة، ومن أبرز أسباب الرفض عدم التقيد في قواعد الميزانية وكثرة النقل بين البنود وتضخم حساب العهد كما يفترض تسوية الديون المستحقة.

وأوضح العدساني في تصريح صحفي اليوم أن الميزانية تعتبر أداة ضبط ورقابة لذلك يجب التقيد بها ولا يجوز التوسع بالصرف أو مخالفة القانون.

كما أضاف العدساني أن من ضمن الأمور التي أدت إلى رفضت الحساب الختامي هي كثرة الملاحظات والمخالفات المتراكمة والمستجدة الواردة بتقارير الجهات الرقابية، وهذا يوضح عدم جدية الحكومة في تلافيها أو معالجتها، مؤكدا موافقة اللجنة على الميزانية العامة كونها تخص مصاريف مستقبلية.