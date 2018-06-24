الرئيس الغانم: مقدم دعوة الجلسة الخاصة خالف الكثير من الاجراءات اللائحية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:08 24/06/2018 حدث بتاريخ: 16:08 24/06/2018

أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنني قمت اليوم برفع الجلسة الخاصة ولم تعقد لعدم وجود نصاب نيابي بالاضافة إلى أن الحكومة ابلغتني رسميا أنها لن تحضر وبناء على ذلك رفعت الجلسة لافتا أنه من حق النائب أن يبدي رأيه بعدم حضور الحكومة ولكن أن يتحدث عن ادارة مجلس الأمة فنحن نقول أن المجلس اتبع الاجراءات اللائحية ووجه الدعوة رغم أن مقدم الدعوة خالف الكثير من الاجراءات اللائحية ، أولا من ابجديات اللائحة أن من يوعز إلى اللجان البرلمانية باستعجال التقارير هو المجلس وليس رئيس المجلس أو مقدمو الطلب.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين كان بالامكان أن يكون هناك انجاز أكبر لو كان هناك تنسيق أعلى ولكن اعتقد أن هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين النواب الذين يرغبون فعلا بإنجاز شيء مع الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق.

ولفت الغانم الى ان جلسة غد ستكون جلسة خاصة وتم التنسيق عليها مع النواب الحكومة معا وذكرت ذلك عندما رفعت الجلسة ، متوقعا ان تعقد اليوم لإنجاز جدول الاعمال المخصص والذي يتضمن 3 قوانين وتقرير وميزانيات ، وبعد ذلك لدينا جلسة الثلاثاء الجدول الأساسي فيها سيكون ميزانيه هيئة الاستثمار وميزانية النفط ، والاربعاء سيكون لمناقشة ميزانية الدولك والحالة المالية للدولة، والمرسوم صدر وسيكون فض دور الانعقاد يوم الخميس المقبل 28 الجاري.