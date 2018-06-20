النائب عمر الطبطبائي: مشكلة "الآيلس" قسمت المجتمع الى حضر وبدو وساتقدم باقتراح لتطوير التعليم

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:03 20/06/2018 حدث بتاريخ: 17:08 20/06/2018

شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً ان مشكلة إختبار "الآيلس" والتي قسمت المجتمع الى "حضر وبدو" قد خلقها البعض لإشغال الشارع عن القضية الأهم وهي انحدار مستوى التعليم في المؤشرات العالمية .

واشار الطبطبائي بانه سوف يتقدم باقتراح لتطوير العلمية التعليمية والتي يجب ان تكون اولوية دور الانعقاد المقبل، والإصلاح يبدأ بآلية اختيار المعلم، مبينناً ان اقتراحه البرلماني والذي يتمنى من اعضاء اللجنة التعليمية الاهتمام به ينص على "وضع كوتا لجنسيات المعلمين في مراحل التعليم العام لضمان تنوع الخبرات العلمية ولإثراء العملية التعليمية، والاستعانة بالمعلمين من الدول الأعلى ترتيباً وفقاً لمؤشرات الامم المتحدة لجودة التعليم، ووضع معايير تلتزم بها لجان التعاقدات الخارجية بان لا تقل خبرة المعلم التدريسية 10 سنوات ومؤهله الدراسي من ماجستير وما فوق وفق المجال الذي يمارس فيه المهنة ، وان لا يقل معدله في الباكالوريوس والماجستير عن جيد جداً .

‎وقال الطبطائي الخلل يكمن في طريقة التعليم والمناهج، ويجب إيقاف ظاهرة الدروس الخصوصية السلبية، واستبدال بعض المدرسين الحاليين بالمدرسين الفلسطينين اصحاب المستوى العالي، مطالباً اعضاء السلطتين العمل على الاستثمار في التعليم لما له من اهمية تصب في صالح البلد، والابتعاد عن خلق مشاكل تفرق المجتمع وتحويل قرار ايقاف "الايليس" الى صراع حضر وبدو والتي فرقت المجتمع الكويتي.