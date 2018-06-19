النائب الفضل: 22 نائبا يقفون ضد قرار الوزير العازمي لارضاء مجموعة من أولياء الأمور وضمان أصواتهم

النائب أحمد الفضل

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:26 19/06/2018 حدث بتاريخ: 16:26 19/06/2018

استغرب النائب أحمد الفضل وقوف 22 نائب من ضمنهم 6 دكاترة أكاديميين ضد قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي (العقلاني) بضرورة اخضاع المبتعثين لاختبار الآيلتز.

وقال الفضل في تصريح صحفي اليوم أن النواب يقفون أمام القرار لإرضاء مجموعة من أولياء الأمور لضمان أصواتهم واصوات ابنائهم للانتخابات القادمة، مضيفا ”وبالتالي تستمر عملية (التفريغ) الثقافي والعلمي لعقل الشباب الكويتي بشكل فج وسافر وواسع النطاق لضمان استمرار (القطيع) الذي سيصوت للنائب بالانتخابات القادمة“.

وأشار الى أن ”الفارق أن قطيع الامس كان أُميا لا يحمل شهادة، أما قطيع اليوم فهو كذلك أُميٌ ولكن بشهادة!“.