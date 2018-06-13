النائب الفضل: شخص يستجوب لتدخل الحكومة في الرياضة ثم يستجوب لعدم تدخلها!

النائب أحمد الفضل

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 23:14 13/06/2018 حدث بتاريخ: 23:14 13/06/2018

استغرب النائب أحمد الفضل من تهديد النائب د. وليد الطبطبائي لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لعدم تصويت الاتحاد الكويتي لكرة القدم للملف المغربي لاستضافة كأس العالم 2026.

وقال الفضل في تغريدة له "شخص يستجوب وزير الشباب والرياضة ويوقع ضده ورقة طرح ثقة بسبب التدخل الحكومي بالرياضة، ثم يقوم نفس الشخص بمسائلة وزير الشباب والرياضة لعدم تدخله في تصويت إتحاد رياضي لملف دولة ما".

وأضاف " يا أنا مينون .. يا أنتو ميانين ... ‏يا هالشخص مينون .. المهم واحد فينا فيه بلا".