النائب العدساني: التقيت أمير البلاد بحضور الرئيس الغانم والحكومة اتخذت اجراءات بشأن استجواب الصبيح

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:53 13/06/2018 حدث بتاريخ: 13:55 13/06/2018

قال النائب رياض العدساني إنه تشرف بدعوة صاحب السمو ولقائه اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، متوجهًا بالشكر إلى سمو الأمير لحرصه على قضايا البلد.

وأوضح العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه بالنسبة للاستجواب الذي كان موجهًا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح فالحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد بأن الاستجواب كامل ومتكامل وكان يفترض تقديمه اليوم، مبينًا أن الحكومة اتخذت إجراءات وفي انتظار التنفيذ.

وأضاف أن حرية الرأي مكفولة وبدليل أني لم أرفع قضية على أي شخص، ولكن الإساءة للدين، والمساس به، أمر غير مقبول إطلاقًا، لذلك على الحكومة تطبيق القانون وستقوم بهذا الدور وننتظر التنفيذ.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمحور الثاني من الاستجواب، فإن الحكومة ستقوم بالأخذ بالاعتبار في لجنة الخدمات بمجلس الوزراء أن يكون هناك فصل بينها وبين ديوان المحاسبة.

وبين أنه طلب من الوزيرة المختصة التي يفترض أن يقدم لها الاستجواب أن تقوم بالإجراءات اللازمة وترفع تقريرًا إلى لجنة الميزانيات البرلمانية.

وأكد العدساني أن جميع هذه الإجراءات سوف تتم وأنه سيكون عونًا للمصلحة العامة، مجددًا شكره إلى سمو الأمير وحرصه على قضايا البلد، وتحمله مهام خارج البلاد، داعيًا الله أن يعود على سموه هذا الشهر بالصحة والسلامة، وأن يحفظ الله هذا البلد من كل مكروه.