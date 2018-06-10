مجلس الأمة: لا صحة لصدور أي اعلان عن الحاجة لمستشارين قانونيين من مصر

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:02 10/06/2018 حدث بتاريخ: 16:04 10/06/2018

نفى الأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري صدور أي إعلان من سفارة الكويت في جمهورية مصر العربية الشقيقة عن حاجة مجلس الأمة لمستشارين قانونيين.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن الإعلان المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي صدر في المجلس المبطل الثاني، داعيا إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بمجلس الأمة وعدم تصديق كل ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الكندري حرص الأمانة العامة لمجلس الأمة على الالتزام بالقوانين المتبعة في حال الإعلان عن احتياجاتها من الوظائف.