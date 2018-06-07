النائب العدساني: "اقلعوا" جمعية الحرية الليبرالية ومؤيدوا هذا النهج العقيم

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 23:24 07/06/2018 حدث بتاريخ: 23:24 07/06/2018

طالب النائب رياض العدساني بـ "اقتلاع" جمعية الحرية الليبرالية ومؤيدوا "هذا النهج العقيم".

وقال العدساني في تصريح له على تويتر "نجدكم بالدول الغربية تحترمون أديانها ولكن تقوموا بالإستهزاء بدينكم وهو الإسلام تحت إسم "حرية مزيفة".

وأضاف في تغريدة له لاحقة "تضايقوا من مطالبتي بحل جمعية الحرية الليبرالية ولكن لم يتضايقوا على الإساءة للدين واعتبروها "حرية تعبير" علما أن ما قيل يعد من أكبر الكبائر فإن الدين الإسلامي أطهر وأسمى وأشرف من جمعيتهم، لذلك أعيدها مرة أخرى اقلعوهم أوضح وسأمسحها فلا أود الإحتفاظ بها".