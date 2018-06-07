عمر الطبطبائي يسال الحمود عن إجراءات معالجة ملاحظات "المحاسبة" على مخالفات عقد شركة ياكو

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 23:02 07/06/2018 حدث بتاريخ: 23:09 07/06/2018

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود عن الإجراءات التي اتخذت تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة على المخالفات المالية الناتجة عن العقد المبرم مع شركة ياكو.

وطلب النائب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة العقد المبرم مع (شركة ياكو الطبية)؟ مع تزويدي بقيمة المبالغ التي دفعت للشركة خلال مدة العقد والمبالغ المتبقية.

2- متى تاريخ البدء والانتهاء من تقديم الشركة خدماتها لمستشفى العدان (مبنى الخدمات الطبية)؟ وهل قدمت شكاوى أثناء مدة العقد في حال وجود شكاوى فما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟

3- ما الإجراءات التي اتخذت تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة على المخالفات المالية الناتجة عن العقد المبرم مع شركة ياكو؟ وهل شكلت لجان تحقيق في تلك المخالفات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بلجان التحقيق التي شكلت والنتائج والتوصيات ومحاضر التحقيق لكل لجنة على حدة.

4- ما دور كل من مدير منطقة الأحمدي الصحية ومدير مستشفى العدان في المخالفات التي شابت تنفيذ العقد المبرم مع شركة ياكو؟

5- هل يوجد مستحقات مالية للشركة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بقيمة المبالغ المستحقة للشركة، وما سبب تراكم تلك المستحقات المالية؟

6- هل يوجد في العقد بند ينص على تغيير للأجهزة الطبية بعد فترة معينة محددة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تم الالتزام بهذا البند؟ وفي حالة عدم الالتزام فما الإجراءات التي اتخذت تجاه تلك المخالفة؟ يرجى تزويدي بنسخة من العقد.