النائب عمر الطبطبائي يسأل وزير التجارة والصناعة عن أسباب حجب هيئة أسواق المال نماذج تراخيص لشركات

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:24 03/06/2018 حدث بتاريخ: 11:24 03/06/2018

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء فيه ما يأتي:

تصدر هيئة أسواق المال التراخيص المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية، ومنها الترخيص الخاص بوكالة مقاصة خاصة بإيداع الأوراق المالية، وحيث إن المادة (2-2-4) من الكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7/2010) نصت في فقرتها الأولى على أن يقدم طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة ذاتها نصت على أن تبت الهيئة في طلب الحصول على ترخيص وكالة مقاصة بعد استلام الطلب مستوفيا جميع المعلومات والمستندات المبينة في البندين (1) و (2) من المادة ذاتها، وحيث نمى إلى علمي أن الهيئة تضع النماذج اللازمة لأي ترخيص مطلوب على موقعها الالكتروني ما عدا الترخيص المذكور في الفقرة الأولى منعا لقيام أي شركة بطلب هذا الترخيص تمهيدا لمنح احتكار غير قانوني للشركة الكويتية للمقاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما أسباب اتخاذ هيئة أسواق المال إجراءات إدارية تؤدي إلى احتكار فعلي لخدمة إيداع الأوراق المالية عن طريق حجب نموذج الترخيص عمن يرغب من الشركات في طلب هذا الترخيص؟

2 -هل تقدمت شركات أخرى بطلب الحصول على هذا الترخيص وامتنعت الهيئة عن الرد على طلب هذه الشركات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان مبررات الهيئة بذلك.

3 -نمى إلى علمي أن هناك شركات تقدمت بطلب الترخيص وامتنعت الهيئة عن الرد على هذه الطلبات ومكنت الشركة الكويتية للمقاصة من قيامها بتأسيس هذا النوع من الشركات على الرغم من عدم توفير هذا النموذج ما سيؤدي إلى احتكار فعلي يضر متلقي هذه الخدمة، لذلك ما مسوغات الهيئة بتكريس خدماتها لشركة بعينها دون باقي الشركات؟

4 - ما أسباب مخالفة الهيئة لأهم أهدافها المتمثلة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية الواردة في المادة (3/1) من القانون رقم (7/2010) عبر منع أي شركة من التقدم لطلب هذا الترخيص وقصر ذلك على الشركة الكويتية للمقاصة فقط؟

5 - ما سبب منع مجلس المفوضين الشركات الأخرى من الترخيص لوكالة مقاصة خاصة بإيداع الأوراق المالية ما أدى إلى احتكار فعلي لهذه الخدمة لشركة واحدة على نحو يخالف البند رقم (2) من المبادئ العامة لميثاق الشرف لمفوضي الهيئة والذي يتطلب منهم الالتزام بالحيادية والموضوعية والشفافية؟

6 - نمى إلى علمي أن البورصة حصلت على موافقة لتنظيم سوق خارج المنصة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة (OTC) وسيتم التداول عبر الشركة الكويتية للمقاصة، مما يترتب عليه عدم قبول أي عمليات بيع لأسهم أي شركة ما دام سجل المساهمين غير موجود لدى الشركة الكويتية للمقاصة ما سيؤدي إلى الإضرار العمدي لشركات تقدمت بطلب الترخيص وامتنعت الهيئة عن الإجابة بتوفير المتطلبات لهذه الشركات طالبة الترخيص وذلك بهدف إجبار الشركات المساهمة غير المدرجة بشكل غير مباشر على سحب سجلات المساهمين وإيداعها لدى الشركة الكويتية للمقاصة بعمولات مبالغ فيها وبالتالي إلحاق الضرر بالشركات ومساهميها فما مدى صحة هذا الأمر؟ وما مسوغات الهيئة في القيام بذلك؟

7 - ما إجراءات السيد وزير التجارة والصناعة حيال هذه الممارسة الاحتكارية وتكريس الجهود الإدارية من مفوضي هيئة أسواق المال لتعزيز هذه الممارسة الاحتكارية في نشاط إيداع الأوراق المالية؟

8 - ما دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في حماية الشركات المساهمة من ممارسات محظورة تتمثل في قرارات وتصرفات إدارية صادرة من هيئة أسواق المال تؤدي إلى الحد من حرية تدفق الخدمات إلى الأسواق وإهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر؟

9 - ما دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في حماية الشركات طالبة الترخيص لخدمة إيداع الأوراق المالية من ممارسات إدارية صادرة من هيئة أسواق المال تؤدي إلى منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي في السوق؟

10 - ما دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في حماية الشركات المساهمة من ممارسات إدارية صادرة من هيئة أسواق المال؟