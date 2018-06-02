النائب العدساني: انا سبب خسارة فريق النواب أمام الحكومة والغانم يرد: تكفى لا تطلع حرتك باستجواب
فيما خسرت فريق مجلس الأمة المباراة السنوية أمام فريق الحكومة في بطولة الروضان لكرة قدم الصالات، أعترف النائب رياض العدساني أنه سبب خسارة الفريق.
وقال العدساني في تغريدة له على تويتر "أبارك لفريق الحكومة على الفوز وخيرها بغيرها لفريق النواب "هارد لك" وبدون مقدمات ولا مبررات أعترف كنت سبب خسارة الفريق.
ورد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على تغريدة العدساني بتغريدة "يسلم رأسك بومحمد بس ما عليك أمر لا تطلع حرتك باستجواب".