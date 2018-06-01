عمر الطبطبائي يسأل وزير المالية عن إجراءات تأسيس صندوق البنية التحتية وكيانه القانوني

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 19:59 01/06/2018 حدث بتاريخ: 19:59 01/06/2018

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته:

ذكر السيد إدريسي كيتوني من خلال عرض سيرته الذاتية بأنه (العضو المدير) لصندوق البنية التحتية المعروف باسم (wren house infrastructure)، نسبة إلى مقر مكتب الاستثمار الكويتي منذ أن قام بتأسيسه في أكتوبر 2013 بإجمالي مساهمة تبلغ (5 بلايين دولار) وذكر بأنه المسؤول عن جميع أعمال هذا الصندوق على مستوى العالم كما أنه عضو في لجنة الاستثمار في الصندوق وأنه يقود وينسق جميع نواحي الأعمال المسندة ضمن نطاق عمل الصندوق التي من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية وتنفيذها وكذلك إدارة الأصول وأنه هو من قاد استثمارات الصندوق في تيمز ووتر (thames water)، والموانئ البريطانية (associated british ports) لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - ما نوع مساهمة الشخص المذكور في جميع الإجراءات التي اتبعت في تأسيس هذا الصندوق وطبيعة كيانه القانوني؟ يرجى تزويدي بدراسة تعريفية وتسويقية للصندوق، والجهة التي تقدمت بها على أن تكون مشتملة على الاستراتيجية الاستثمارية لذلك الصندوق وأهدافه ونطاق الفرص الاستثمارية المستهدفة وكذلك العوائد المستهدف تحقيقها لهذه الاستثمارات وكذلك الفحص النافي للجهالة (due diligence process)

2 - تزويدي بنسبة من الرأي العادل (fairness opinion) الذي يندرج ضمن الممارسات المهنية السليمة (best business practices)، المتماشية مع متطلبات سياسات الالتزام (compliance)، والذي تم الحصول عليه للاستناد إليه في اتخاذ قرار الدخول في استثمارات الصندوق، علاوة على الدراسات والفحص النافي للجهالة التي سبقت ذلك الرأي العادل.

3 - كل المراسلات والاتصالات المتبادلة (chain/trail of correspondence)، التي تمت مع جميع الجهات التي عرضت هذه الفرص الاستثمارية على إدارة الصندوق من أجل الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتلك الفرص والتي على ضوئها بدأت إجراءات دراستها ابتداء بمباشرة الفحص النافي للجهالة (uue diligence) وانتهاء بالتوصل إلى القرار الاستثماري الموضوعي السليم.

4 - عدد أعضاء الفريق القائم على إدارة الصندوق التنفيذيين منهم والمساعدين وجنسياتهم والسيرة الذاتية على أن تشمل جميع خبراتهم المهنية في قطاع الاستثمار وإنجازاتهم السابقة (trach record) مشتملة على العمليات (transactions) التي قاموا بها منذ بداية إجراءاتها (oeigination) حتى استكمالها (closing)، على أن تكون متضمنة للعوائد التي تم تحقيقها من تلك العمليات التي قاموا باستكمالها قبل انضمامهم إلى إدارة (wren house infrastructure).

5 - المبالغ المالية التي تقاضاها ويتقاضاها أعضاء الفريق من رواتب ومكافآت منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

6 - أداء الاستثمارات التي استثمر فيها (wren house infrastructure) وعوائدها منذ الدخول فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.