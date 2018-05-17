النائب عمر الطبطبائي يوجه سؤالا عن مكافأة التمييز في "مكافحة الفساد"

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:36 17/05/2018 حدث بتاريخ: 14:37 17/05/2018

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي حول هيئة مكافحة الفساد.

وطلب الطبطبائي تزويده بآلية اختيار وتقييم وأسس من موظفي الهيئة مكافأة التمييز وآلية اختيار مكافآت التمييز.

وسأل الطبطبائي ان تمت مساواة السائق والمندوب بالموظف بالهيئة من حيث مكافأة اللجان، وهل تم الأخذ بالاعتبار إنجازات الموظفين خلال الفترة المعنية بمكافأة التمييز، وان شمل صرف مكافأة التمييز للسكرتارية والمناديب.