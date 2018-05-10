مجلس الأمة يجدد الثقة في الوزيران الرشيدي والصبيح

جلسة مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:42 10/05/2018 حدث بتاريخ: 13:42 10/05/2018

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس تجديد المجلس الثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.

وقال الرئيس الغانم عقب انتهاء مجلس الأمة اليوم من التصويت بالنداء بالاسم على طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي إن نتيجة التصويت أظهرت عدم موافقة 34 نائبا وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان رئيس مجلس الأمة أعلن في جلسة استجواب الوزير الرشيدي الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء.

وتضمن طلب طرح الثقة بالوزير الرشيدي أسماء النواب الحميدي السبيعي والدكتور عبدالكريم الكندري وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وحمدان العازمي والدكتور عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصفاء الهاشم والدكتور خليل أبل.

كما أعلن رئيس مجلس مرزوق علي الغانم تجديد المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورفض طلب طرح الثقة بها.

وقال الرئيس الغانم عقب الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح إن نتيجة التصويت على هذا الطلب والتي تمت بالنداء بالاسم هي عدم موافقة 28 نائبا وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.

وكان الرئيس الغانم أعلن في جلسة استجواب الوزيرة الصبيح الأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وضم طلب طرح الثقة في الوزيرة أسماء النواب شعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور عبدالكريم الكندري وعلي الدقباسي وفراج العربيد والحميدي السبيعي وخليل الصالح وسعد الخنفور وحمدان العازمي وصالح عاشور.

وجاء إعلان الرئيس الغانم طلب طرح الثقة عقب انتهاء مجلس الأمة في تلك الجلسة من مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها والمكون من ثلاثة محاور.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة اليوم الخميس على أن يعقد المجلس جلسته العادية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

أعرب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي عن شكره لمجلس الأمة الكويتي على تجديد الثقة به مؤكدا استمرار تعاونه مع جميع النواب.

وقال الرشيدي في كلمة له بجلسة مجلس الأمة الخاصة وعقب الانتهاء من التصويت على طلب طرح الثقة به اليوم الخميس "أعاهد مجلس الأمة بأن أستمر بالتعاون مع جميع النواب وأن نجيب على جميع استفساراتهم وأسئلتهم بكل صدق وأمانة حتى تطمئن نفوسكم إلى أن القطاع النفطي يسير وفق آلية ومنهجية واضحة أساسها احترام القانون وحماية المال العام".

وأكد أنه سيكون بارا بقسمه الذي أداه أمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولمجلس الأمة.

من جانبها أعربت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية هند الصبيح عن خالص شكرها لجميع اعضاء مجلس الأمة على كل ماقدموه في الاستجواب من ملاحظات أو اقتراحات مؤكدة أنه سيتم الاخذ بها بعين الاعتبار.

وقالت الصبيح في كلمة لها خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة وعقب الانتهاء من التصويت على طلب طرح الثقة بها "أتمنى أن تستمر المسيرة الديمقراطية في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".