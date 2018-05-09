الرئيس الغانم: التصويت على لجنة التحقيق قبل او بعد طلب طرح الثقة سيعرض على المجلس

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:53 09/05/2018 حدث بتاريخ: 18:17 09/05/2018

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق لا يسقط التصويت على طلب طرح الثقة من الناحية الدستورية والقانونية واللائحية سواء كان التصويت عليه قبل أو بعد التصويت على طرح الثقة.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم أن التصويت على طلب تشكيل لجنة التحقيق أيًّا كانت نتيجته لا يؤثر على التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير مبينًا أنه طالما كانت أركان طلب طرح الثقة قائمة فسيتم التصويت عليه بغض النظر تم قبول أو رفض تشكيل لجنة التحقيق.

وقال إن جلسة المجلس غدًا ستشهد التصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي والشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إضافة إلى التصويت على طلب تشكيل لجنة تحقيق تتعلق بمحاور استجواب وزير النفط .

وأضاف الغانم أن "هناك وجهتي نظر من الإخوة الأفاضل النواب تريد أن يكون التصويت على لجنة التحقيق قبل التصويت على طلب طرح الثقة ولها أسبابها وأسانيدها وهناك وجهة نظر من بعض الإخوة بأن يكون التصويت على تشكيل لجنة التحقيق بعد التصويت على طلب طرح الثقة".

وذكر الغانم أن "كل فريق له وجهة نظر وأبلغني الفريقان بوجهتي النظر" مؤكدًا أنه سيتم عرض وجهتي النظر في جلسة الغد والقرار سيكون للمجلس وليس للرئيس.

من جهة أخرى قال الغانم إن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه اليوم الجلسات الإضافية التي سيتم تخصيصها لإقرار الميزانيات وذلك بحضور رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد.

وأضاف أن "هناك تقريرين سيكونان في الجلسة العادية القادمة وسنحتاج إلى ٣ أو ٤ جلسات إضافية ولدينا مقترح في مكتب المجلس حتى نتفادى وجود الجلسات في العشر الأواخر من شهر رمضان وسننتهي من إقراره في اجتماع المكتب القادم ثم سنعرضه على المجلس للموافقة عليه أو رفضه".