النائب عاشور: الوزيرة الصبيح أفلست وركزت على "الثقلين" لغاية في نفس يعقوب

النائب عاشور

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:36 08/05/2018 حدث بتاريخ: 16:36 08/05/2018

قال النائب صالح عاشور إن تناقضات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تضع النواب أمام مسؤولية كبيرة في جلسة الخميس المقبل.

وأضاف عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "بعد أن ظهر إفلاس الوزيرة جليا بكل محاور الاستجواب ركزت على موضوع جمعية الثقلين لغاية في نفس يعقوب " وجت تكحلها عمتها".

واوضح عاشور ان مصداقيته ومصداقية الوزيرة على المحك، مؤكدا عدم صحة الحصول على قرض من بنك ولا من أفراد، وتساءل "قرض الـ ١٠٠ ألف "وين راحوا"؟

وزاد متسائلا " هل يقبل النواب بهذه المهزلة؟، فالشعب الكويتي يراقبكم وكل واحد يتحمل مسؤوليته".

ووجه عاشور رسالة إلى الحكومة قائلا " لا تعتقدون ان القضية ستنتهي في جلسة يوم الخميس والسمعة ليست بالشيء الهين وإن غدا لناظره قريب".