النائب حماد: اعتبار الطالب الذي يمارس الغش محروم من جميع المواد اجحاف وقرار غير مدروس

النائب حماد

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:34 08/05/2018 حدث بتاريخ: 16:34 08/05/2018

طالب النائب سعدون العتيبي وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بسرعة وقف العمل بلائحة الامتحانات الجديدة ، مشيرا إلى انها مجحفة وغير مدروسة وغير عادلة وستتسبب في ضياع عام دراسي كامل من الطلاب ، حيث نصت على حرمان الطالب الذي يمارس الغش في احدى المواد من درجاته في باقي المواد واعتبرته بذلك راسباً في جميع المواد.

وأكد حماد في تصريح صحافي ان هذا اللائحة تخالف القانون لشمولها وتعميمها على المقررات الدراسية كافة حتى المواد التي سبق للطالب اجتيازها من قبل ومن المفترض ان يتم حرمان الطالب فقط من المادة التي مارس الغش بها كما هو متبع في جميع دول العالم ، مع اتاحة الفرصة له لتقديمها في الدور الثاني ، وليس حرمانه من عام دراسي كامل بسبب مادة واحدة .

وأضاف أنه يجب سرعة وقف العمل بتلك اللائحة بشكل عاجل والعودة إلى النظام السابق ، وحتى لا يضطر الطلاب الى اللجوء للقضاء لإنصافهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وضياع لمستقبلهم نتيجة العمل بتلك اللائحة.