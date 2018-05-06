الصحية البرلمانية: قرب افتتاح المركز الصحي في منطقة صباح الأحمد في الضاحية "ب"

النائب حمود الخضير

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:48 06/05/2018 حدث بتاريخ: 15:48 06/05/2018

بشّر رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير المواطنين القاطنين في منطقة صباح الأحمد بقرب افتتاح المركز الصحي في الضاحية ب بالمنطقة مع تزويده بكافة الاحتياجات والعيادات الضرورية ليكون بمثابة مستشفى مصغّر، كاشفا عن تلقيه تطمينات من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح بهذا الخصوص.

وأضاف الخضير في تصريح صحفي أنه تواصل مع الوزير الصباح وقيادات الوزارة طوال الفترة الماضية من أجل الإستعجال بافتتاح المركز الصحي، وهو أحد المطالب الحيوبة للمواطنين والتي نقلها إلى الوزير الصباح فأبلغه أخيرا أنه سيتم افتتاح المركز في القريب العاجل وتجهيزه بالإحتياجات الضرورية والعيادات التخصصية ليكون بمثابة مستشفى مصغر قد يغني المواطنين عن الذهاب إلى مستشفيات مجاورة إلا في حالات العمليات الجراحية الدقيقة جدا، معربا عن شكره وتقديره إلى وزير الصحة وقيادات الوزارة.

وقال الخضير "أطمئن المواطنين أن معاناتهم في هذا الجانب ستنتهي قريبا، وبأن جهودي وتواصلي مع وزارة الصحة أثمرت عن إعلان رسمي من الوزير الصباح بقرب افتتاح المركز الصحي"، متعهّدا بمتابعة بقية الملفات والقضايا التي سيتم حسمها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وفيما يتعلق بمستشفى العدان وحاجته إلى الإرتقاء بالخدمات الطبية فضلا عن ما أثير حول الازدحام الشديد في ممراته وقرب العيادات فقد نقل الخضير عن الوزير الصباح حرصه على تفعيل كل جهود تطوير المستشفى ، ومتابعة كل الملاحظات التي تثار حول هذا المستشفى وكل مرافق الوزارة ومراكزها الصحية وإصلاح أي أخطاء.