النائب العدساني: النائب الحميدي اصبح مضيعة للوقت وشخص مكشوف ومفروز

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:26 02/05/2018 حدث بتاريخ: 17:27 02/05/2018

أوضح النائب رياض العدساني أنه أيد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لأنه يتحمل رسم السياسة العامة وإخفاقات الحكومة وتراجع البلاد في مؤشرات الفساد.

وبين أن طلب عدم التعاون مع سمو رئيس المجلس الوزراء سقط لأن عدد الموقعين عليه انحصر في 8 نواب فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض النواب انكشفوا لكونهم وقعوا على طلب طرح الثقة بوزير النفط بينما رفضوا التوقيع على عدم التعاون مع سمو الرئيس رغم أنه رئيس المجلس الأعلى للبترول وهو من يشرف على القيادات النفطية.

ورأى أنه من غير الممكن تحميل وزير النفط الحالي المسؤولية عن قضايا وقعت قبل عهده كقضية "الداو"، مبينا أن هناك إخفاقات يجب إصلاحها.

وذكر أنه عندما رفض طرح الثقة بوزيرة الشؤون عند استجوابها في شهر يناير الماضي شنت عليه هجمة شرسة، ولكن الغريب أن هناك نوابا من الذين أيدوا طرح الثقة في السابق لم يؤيدوا طرح الثقة بها في الاستجواب الأخير.

وأضاف: لم أسمع النائب الحميدي السبيعي يصف هؤلاء بالعنصرية كما فعل معي، وهو اتهام زور وبهتان، وسأترفع عن هذا الحوار المتدني ولكن ابين أن هذا الشخص قد يكون مفروزا، ففي أغلب القضايا التي افتحها اجده يتصدى لي كما فعل عند مناقشة موضوع المجلس الأولمبي الآسيوي.

وتابع: اقول له انت مكشوف، وقد حصنت رئيس الوزراء، متسائلا: لماذا لم توقع على عدم التعاون مع رئيس الوزراء بينما وقعت طلب طرح الثقة بوزير النفط؟

وقال: عندما تقدمت بطلب ليعرض على المجلس الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لاستبدال عضو من غرفة التجارة بعضو من وزارة التجارة، وهو اقتراح ظل مركونا في أدراج اللجنة التشريعية لفترة طويلة وجدت أن العضوين أحمد الفضل والحميدي السبيعي ادعيا أن هذا الإجراء يربك العمل، مستغربا موضوعهما.

وأكد أنه يتخذ مواقفه بناء على قناعاته ولا أحد يملي عليه موقفا، مضيفا: أقول للحميدي السبيعي انت شخص مكشوف، وكشفتك في الجلسة عندما تحديتك أن تقبل تقديم استقالتك إذا لم تثبت صحة كلامك عن أن الرئيس التنفيذي للقطاع التنفيذي لا يوظف الكويتيين وأن أقوم أنا بالمثل إذا ثبت عدم صحة كلامي.

وجدد التأكيد أن ما أثير هو تدليس وغير حقيقي، وكيف قبل هو نفسه أن يتهم هذا الاتهام وعندما أتحداه يسكت بهذه الطريقة، مشددا على أن الحميدي السبيعي أصبح مضيعة للوقت بالنسبة لي وسأترفع عنه.