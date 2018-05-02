النائب السبيعي: النائب العدساني لديه مشكلة نفسية وعنبر 9 لا ينفع معه

النائب السبيعي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:25 02/05/2018 حدث بتاريخ: 17:25 02/05/2018

استغرب النائب الحميدي السبيعي هجوم زميله النائب رياض العدساني عليه عند كل استجواب.

وقال السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: لا أعرف ما مشكلة العدساني! فكلما حصل استجواب يؤثر عليه يخلق مشكلة حتى يصرف النظر عن الاستجواب.

وأضاف: عندما تقدمنا باستجواب الشيخ سلمان الحمود كان طرفا فيه نائب رئيس هيئة الشباب والرياضة سليمان العدساني وهو عمه فقام بعمل مشكلة وشوشرة وصدام معي حتى يصرف الأنظار عن الاستجواب، وكذلك عند استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح.

وأكد أن العدساني يريد عمل صدام ومشكلة حتى يبعد الأنظار عن موقفه من استجوابي وزيري النفط والشؤون وسيطلع الشعب الكويتي على مواقفه المتخاذله الخميس المقبل ولديه مشكله نفسية وعنبر ٩ لا ينفع معه، وسنرى موقفه هل سيقف مع ابن عمه ام مع الشعب الكويتي؟