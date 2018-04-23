النائب العدساني: ليس ذنبي أن هناك نواب متورطين في القضايا التي احاسب عليها الحكومة

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:02 23/04/2018 حدث بتاريخ: 17:02 23/04/2018

أكد النائب رياض العدساني استمراره على نفس النهج ، في محاسبة الحكومة من خلال لجان التحقيق والأسئلة البرلمانية .

وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه إذا كان الأمر يستدعي الإستجواب فسأقدمه فورا ، وإذا كان يستدعي الإحالة للنيابة العامة فيجب أن يحال .

وتوجه العدساني بالشكر إلى الأغلبية في مجلس الأمة لتصويتهم على إحالة ملفات بند الضيافة والمجلس الأولمبي إلى النيابة وكذلك تشكيل لجان التحقيق في قضية المقاولين المتجاوزين في المشاريع الإسكانية.

وأضاف أن لجنة الميزانيات وافقت بالإجماع على تشكيل للجنة للتحقيق في العمولات والتحويلات المالية والإيداعات الخاصة بصندوق الموانئ ، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة .

وأوضح أن صندوق الموانئ تدخل فيه استثمارات التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى الموانئ وبرأس مال يعادل 200 مليون دولار وتم التعدي عليه ماليا ، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف متكامل بالتجاوزات والتعديات الخاصة بهذا الموضوع بالإضافة إلى منشأة أخرى تملكها الكويت في الفلبين ويفترض تحويل الملف متكاملا للنيابة العامة لأن جزء من هذه القضية موجود في المحاكم ولكن يجب استكمال الملف.

واستعرض العدساني القضايا التي أثارها وقال إنه سبق أن أثار قضية "الإيداعات المليونية " وكذلك قضية المقاولين المتجاوزين وشركات كبرى وطلب من وزير الإسكان السابق إحالتها للنيابة العامة وإيقاف التعامل مع المقاولين والشركات المتورطة في المناقصات وقد تم هذا الأمر .

وبين أنه أثار أيضا قضية تضخم بند الضيافة في ميزانية وزارة الداخلية ، وتم رفع الأمر إلى مجلس الأمة الذي صوت بإحالة الملف متكاملا إلى النيابة العامة .

وأكد العدساني أنه ليس ذنبه إذا هناك نواب متورطين في القضايا التي يحاسب عليها الحكومة، فلا يوجد فرق بين وزير ونائب أو شيخ او تاجر او مواطن او وافد ومسطرة القانون تسري على الجميع .

وأشار إلى أنه أثار أيضا قضية حسابات العهد التي تتضمن مبالغ بقيمة 6 مليار دينار وجزء منها فيه شبهات تزوير وانتفاع، وأنه طالب رئيس الوزراء بمعالجة القضية محاسبيا وقانونيا بالتنسيق مع وزير المالية، وأن تحال أي تعديات إلى النيابة العامة .

وذكر ان 2.200 مليار دينار من حسابات العهد هي عبارة عن دفعات نقدية محولة للخارج في حسابات عدد من الجهات الحكومية، وهناك جزء توجد له مستندات وجار تسويته، ولكن بالنسبة للمكاتب الصحية هناك قضية رفعت في (سكوتلانديارد) ضد المكتب الصحي في لندن بسبب تضخم الحسابات ، مما يدل على أن هناك تسيب وهدر وتجاوزات على الميزانية .

وأفاد بأنه وجه سؤال لوزير التجارة والصناعة حول التعديات والمخالفات المالية التي تمت في عدد من المناطق في الكويت، مشددا على ضرورة تحصيل كل الإيرادات للدولة وعدم التقاعس عن ذلك .

ونوه بأنه أثار موضوع "اليورو فايتر " عبر سؤال برلماني طلب فيه التحقق من صحة الإجراءات.

وأعلن العدساني أنه سيتقدم بطلب لسحب الإقتراح بقانون الذي تقدم به والموجود في اللجنة التشريعية منذ نوفمبر الماضي والمكون من مادة واحدة في شأن استبدال عضو في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بعضو من وزارة التجارة ، ويطلب مناقشته مباشرة في مجلس الأمة استنادا على المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .