النائب الشطي يسأل العفاسي عن الجهة المسؤولة عن ترخيص الكتب الدينية

النائب خالد الشطي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 18:53 22/04/2018 حدث بتاريخ: 18:53 22/04/2018

وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلي وزير العدل وزير الأوقاف د. فهد العفاسي عن الأسس والمعايير التي تنظر من خلالها للكتب المعروضة عليها واسم الجهة المسؤولة عن ذلك بالوزارة.

ونص السؤال على ما يلي:

تحيل إدارة المطبوعات والنشر في وزراه الإعلام بعض المصنفات والكتب ذات الطابع الديني التي يتقدم ناشروها ومصدروها بطلب ترخيص لنشرها وتوزيعها في الكويت الي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للاستئناس بالرأي الديني فيها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الجهة التي تتولي هذه المهمة في الوزارة؟

2- كشف بأسماء أعضاء الجهة المذكورة وتخصصاتهم وخبراتهم العلمية؟

3- ما الأسس والمعايير التي تنظر من خلالها الجهة للكتب المعروضة عليها؟

4 – هل تخضع الجهة لرأي فقهي خاص دون بقية المذاهب الإسلامية؟

5- قائمة بالكتب التي رأت الجهة حظر نشرها، مع بيان تفصيلي بالأسباب التي استندت إليها في المنع.