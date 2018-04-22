النائب عاشور: لن اسمح بانحراف استجواب الصبيح الى فئوي أو طائفي

النائب صالح عاشور

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:59 22/04/2018 حدث بتاريخ: 14:59 22/04/2018

أعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه اليوم استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكون من 3 محاور أساسية.

وأكد عاشور في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه ،لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الاداة الرقابية من خلال المساءلة واهميتها في إصلاح الوضع السياسي وعدم رضا الشارع عن اداء الحكومة خصوصاً وزيرة الشؤون .

وقال عاشور إن محاور الاستجواب تضمنت الانحراف في تطبيق القانون وإساءة استخدام السلطة مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية والتدخل بعمل النقابات.

وأوضح أن المحاور تضمنت أيضا إخفاق الوزيرة في تحقيق الاصلاح والتطوير والعجز عن اداء المهام المنوط بها لاسيما في التركيبة السكانية وإخلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الادارة والإخفاق في ملف تجار الإقامات.

وبين أنه تناول الوظائف الاشرافية للجهات التابعة للوزيرة وهروب الكويتيين من القطاع الخاص نتيجة الاجراءات الإدارية والهدر المالي وتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ لا مبرر لها.

وأشار إلى أن المحاور تناولت أيضا عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة وتراجع مؤشرات مدركات الفساد والشفافية وسوء الادارة والتقاعس في تنفيذ خطة التنمية .

وأعرب عاشورعن تمنياته في أن نجاح الاستجواب لمصلحة الوطن والمواطن ودعا الوزيرة والنواب قراءة المذكرة التفسيرية 100 و101 وأن يتحمل الجميع مسؤولياته السياسية.