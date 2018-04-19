الرئيس الغانم: استجواب العازمي لرئيس الوزراء أدرج على جلسة الأول من مايو

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:00 19/04/2018 حدث بتاريخ: 17:42 19/04/2018

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن تسلمه استجوابا موجها من النائب حمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مكون من ستة محاور .

وأوضح الغانم في تصريح صحافي أنه وفقا للإجراءات اللائحية أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء وأشرت على الاستجواب وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مبينا أنه وفقا للمدد الزمنية المحددة يحق لسمو رئيس مجلس الوزراء طلب الأجل ويجاب طلبه دون الرجوع للمجلس نظرا لعدم انقضاء مدة الأربعة عشر يوما أو أن يختار مناقشة الاستجواب في نفس اليوم.

وقال إن الموجود الآن على جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل استجواب موجه لوزير النفط ووزير الكهرباء والماء واستجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائب "تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد" فيما يتعلق المحور الثاني ب"تجاوزات في حساب العهد".

ورأى مقدم الاستجواب في المحور الثالث "تراخي الحكومة في التعامل مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة" فيما تطرق المحور الرابع إلى "سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم بسحب أو اسقاط الجنسية".

ويناقش المحور الخامس من الاستجواب "فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية" في حين تناول المحور السادس "استمرار الايقاف الرياضي".

يذكر ان المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على ان "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وفي موضوع آخر، أعرب الغانم عن سعادته بانعقاد جلسات برلمان الطالب للعام الخامس، قائلا " نحن أيضا نتعلم من هذه الجلسات العديد من الدروس والعبر ونتعرف على المشاكل التي يواجهها أبناؤنا الطلبة ".

وبين أن الجلسة كانت ناجحة جدا وتمت بحضور كل أركان الوزارة المعنيين، مؤكدا أنه سيكون هناك تلمس لأدق مشاكل الطلبة وكيفية تطوير التعليم في الكويت.