الرئيس الغانم: اتوقع التوصل الى توافق بشأن "التقاعد المبكر" دون ان تكون فيه كلفة مالية باهضة

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:14 10/04/2018 حدث بتاريخ: 17:14 10/04/2018

‎نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة الحكومة قائلا "للأسف تعودنا على الكثير من الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة".

واكد الغانم في تصريح صحفي بمجلس الامة اليوم تواجد كثير من الوزراء داخل المجلس لممارسة اعمالهم في اللجان البرلمانية معربا عن امله في ان لايتم الالتفات لتلك الشائعات وان تاخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وعلى صعيد اخر اشار الغانم الى حضوره لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة موضوع التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر قائلا " اعتقد انهم سيصلون الى توافق وتفاهم بحيث يقدم شيء مجدي للناس دون ان تكون فيه كلفة مالية باهضة".