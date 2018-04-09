النائب النصف يوجه أسئلة برلمانية للوزير العفاسي عن "جماعة التبليغ" والجماعات المشابهة لها في الكويت

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:17 09/04/2018 حدث بتاريخ: 15:17 09/04/2018

وجه النائب راكان النصف حزمة أسئلة برلمانية الى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي حول حادث "جماعة التبليغ" في أحد مساجد محافظة الفروانية.

وجاء في السؤال ما يلي:

أصدر مدير ادارة مساجد الفروانية القرار رقم ٢٠١٨/٤٦٢ بمنع ما يسمى بجماعة التبليغ الى المساجد الا بعد أخذ موافقة رسمية من الإدارة، وعليه يرجى تزويدي بالتالي:

1. من هم جماعة التبليغ وكم يبلغ عددهم، وهل هي جماعة حاصلة على موافقة رسمية من جهات الدولة، يرجى تزويدي بأسماء تلك الجماعة والموافقات الرسمية التي حصلت عليها لتقوم بعملها لدخول المساجد؟



2. هل هناك رقابة من قبل الوزارة على ما تقوم بطرحه جماعة التبليغ في المساجد، ومن الجهة المعنية في الوزارة في تقييم ما تقوم تلك الجماعة بنشره في مساجد الدولة؟



3. هل هناك جماعات أخرى مشابهة لجماعة التبليغ تقوم بالدخول الى مساجد الكويت؟

في حال الايجاب يرجى تزويدي بأسماء تلك الجماعات والقائمين عليها وتاريخ بدأ عملها في مساجد الدولة.



4. كم مرة حصلت جماعة التبليغ أو أي جماعة أخرى مشابهة على موافقة ادارات المساجد لمحافظات دولة الكويت بالدخول الى المساجد منذ تاريخ يناير ٢٠١٥؟ يرجى تزويدي بنسخ من كتب الموافقة أو الرفض.

5. صرح مدير ادارة مساجد الفروانية صلاح الشلاحي في الصحف بأن عدد من الرجال التابعين لجماعة التبليغ باتوا في مسجد اشبيليه لمدة يومان وفي مصلى النساء،

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار تلك الحادثة، يرجى تزويدي بنسخة من الاجراءات إن وجدت.



6. ما السبب الذي دعي ادارة مساجد الفروانية بإلغاء قرار منعهم من دخول المساجد الا بإذن بعد ٢٤ ساعة من صدور القرار؟



7. من الملاحظ أن التوقيع في قرار المنع اختلف عن التوقيع بقرار الغاءه، يرجى بيان من وقع على كلا القرارين؟



8. هل تم محاسبة المسؤول عن مسجد اشبيليه لسماحه بمبيت مجموعة من جماعة التبليغ في مصلى النساء؟

يرجى تزويدي بنسخة من قرار المحاسبة إن وجد، وفي حال عدم محاسبته يرجى بيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات ضده.



9. يرجى تزويدي بنسخة من دليل العمل بمساجد دولة الكويت.