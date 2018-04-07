النائب البابطين: عادت بعض الروائح العنصرية الكريهة لتزكم الانوف بعد تقديم تعديلات على "المحكمة الادارية"

النائب عبدالوهاب البابطين

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:36 07/04/2018 حدث بتاريخ: 16:36 07/04/2018

قال النائب عبدالوهاب البابطين: ‏لن أتوقف عن تقديم أي قانون لمعالجة اي خلل في اي تشريع وخصوصا التشريعات غير الدستورية وعلى رأسها قانون المحكمة الإدارية، فحق الناس في اللجوء للقضاء جاء وفق صحيح مواد الدستور.

وأضاف البابطين على حسابه في "تويتر": لا عزاء لأبواق المعزب ممن يحاولون قلب الحقائق وتصوير الأمور بغير حقيقتها.

وكشف انه ‏مع إعادة تقديم تعديلات قانون المحكمة الإدارية الداعية لبسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية بما يتفق مع نصوص دستورية صريحة جاءت بالمواد ٣٤ و١٦٦ عادت بعض الروائح العنصرية الكريهة لتزكم الانوف بعنصريتها وقلبها للحقائق بادعاء حماية المزورين بعكس الحقيقة.