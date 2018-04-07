النائب النصف: من المستغرب أن يعبر رئيس الوزراء عن استياءه والوزير العفاسي يتلاعب بقرارات "جماعة التبليغ" تحت الضغوط

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:34 07/04/2018 حدث بتاريخ: 14:34 07/04/2018

انتقد النائب راكان النصف تلاعب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي في القرارات الصادرة من الوزارة بشأن منع جماعة التبليغ من دخول المساجد الا بعد موافقة الجهة المختصة.

وقال النصف في تصريح صحفي أنه من المستغرب أن يكون وزير الأوقاف وهو المستشار والقانوني أن يتعامل مع القرارت وفق الضغوط السياسية والنيابية وليس القرارات واللوائح المنظمة، متسائلا ”هل هكذا تطبق القوانين والقرارات؟ واذا كانت القرارات يتم الغاءها بتلك الصورة فمن المستغرب أن يعبر رئيس الوزراء عن استياءه من الفساد، لأن أحد أوجه الفساد ضرب اللوائح بعرض الحائط“.

وأضاف النصف أن دخول رجال الى مسجد دون اذن ومبيتهم في مصلى النساء واستخدامهم دورة مياه النساء بالنسبة للوزير العفاسي أمر لا يستحق التحرك أو اتخاذ قرار لحفظ خصوصية المصليات، مشددا على أن العفاسي في أول مواجهة له مع الاسلاميين رفع راية الاستسلام، وآثر أن يتجاوز على القرارات للحفاظ على مستقبله السياسي.

وبين النصف أنه سيوجه اسئلة برلمانية في هذا الصدد، فهذا التجاوز في تطبيق القرارات والتهاون في تفعيل الصلاحيات التنفيذية لن يكون بدون محاسبة.