بيئة الأعمال البرلمانية: طلب تكليف اللجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لصرف دعم العمالة لأصحاب التراخيص فائقة الصغر

جانب من اجتماع اللجنة اليوم الاثنين

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:31 02/04/2018 حدث بتاريخ: 16:31 02/04/2018

ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية في اجتماعها اليوم طلب تكليف اللجنة بمتابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص فائقة الصغر، حسبما جاء في الرسالة الواردة من النائب أسامة الشاهين.

وأوضح مقرر اللجنة يوسف الفضالة عقب الاجتماع أن دعم العمالة الخاص بأصحاب الرخص المنزلية سيصرف في موعد أقصاه الشهر المقبل.

وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المشاكل الموجودة كانت في عدم وجود ارتباط ما بين وزارة التجارة وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وانه تم اليوم الاتفاق مع هذه الجهات للتنسيق فيما بينهم بشأن رفع تقرير لوزيرة الشؤون بالموافقة على هذا الربط خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف ان الوزيرة ستقوم برفع هذا التقرير الي مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه مبشرا جميع الحاصلين على تراخيص منزلية بأنه سيتم صرف دعم العمالة الخاص بهذه الرخص في موعد اقصاه الشهر المقبل.

وذكر الفضالة ان هناك اقتراحات برغبة عديدة تمت الموافقة عليها بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة مشيرا الى ان هناك رسالة ستعرض على المجلس غدا لطلب تكليف اللجنة بدراسة تفعيل تخصيص نسبة 10٪؜ من العقود الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والاستماع إلى استعدادات الوزارات بهذا الشأن.