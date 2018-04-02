التشريعية البرلمانية: توافق بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في المعاش التقاعدي والاستثنائي

من اجتماع اللجنة التشريعية اليوم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:26 02/04/2018 حدث بتاريخ: 16:26 02/04/2018

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددا من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها، ورفضت طلبين من النيابة العامة لرفع الحصانة عن النائبين د.جمعان الحربش وحمد الهرشاني.

وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالخبراء واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبراء والمستشار الفني لوزارة العدل.

وأضاف أن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، لافتا الى وجود توافق حول تعديل اثنين منها يتعلقان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في المعاش التقاعدي والاستثنائي.

وأعرب السبيعي عن أمله في التوصل إلى توافق اللجنة ووزارة الداخلية على هذه التعديلات البسيطة، أملا الوصول إلى حلول في الاجتماع المقبل للجنة.

وذكر السبيعي أن اللجنة تناولت عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل المادة 4 من قانون الجزاء ومواد أخرى، وستستكمل النقاش في الاجتماعات المقبلة.

من جهة أخرى قال السبيعي إن اللجنة ناقشت طلب رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش في قضية رقم 25 جنح مستأنفة الدائرة الثامنة.

وأضاف أن اللجنة وجدت أن هناك حكم استئناف حضوريًّا صادرًا في نفس القضية ولذلك رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة لكونه متعلقًا بقضية محكوم فيها، مبيناً أنه إذا كان هناك

خطأ فوزارة العدل هي من تعدله .وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا طلب رفع حصانة عن النائب حمد الهرشاني في قضية جنح بلدية، ورأت عدم الموافقة على الطلب لعدم وجود علاقة بين النائب والمخالفة المنسوبة له.