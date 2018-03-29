النائب هايف يقترح اضافة بند الى لائحة الاعلانات لتنظم عمل الـ "فاشينستات" والمشاهير لتراعي احكام الشرع

النائب محمد هايف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:51 29/03/2018 حدث بتاريخ: 15:51 29/03/2018

اقترح النائب محمد هايف اضافة بند جديد الى لائحة الاعلانات لتنظم اعلانات الأفراد المشاهير أو ما يطلق عليهم "فاشينستات".

وذكر هايف أن لائحة الإعلانات الصادرة بقرار وزير البلدية رقم 172/2006 وتعديلاته، خلت من أية اشاره لهذا النوع من الإعلانات، ورغم ان سياسة الدولة هي تشجيع الشباب على العمل في شتى المجالات، الا ان ذلك من المفترض ان يكون وفق ضوابط وقيود تراعى عدم الخروج على احكام الشرع الحنيف والقوانين السارية في البلاد فضلا عن التقاليد والأعراف الاجتماعية الراسخة والذوق العام.

وجاء في مقترح هايف "إضافة بند جديد الى لائحة الإعلانات في شأن تنظيم الإعلانات التي يقوم بها الافراد بشكل مباشر او عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي ، بهدف مراعاة التوازن بين مصلحة المجتمع وثوابته الشرعية والقانونية والأخلاقية، وبين المصلحة الفردية وحرية التعبير، ويوكل تعديل اللائحة الى لجنة تضم خبراء ومتخصصين من الجهات العامة ذات العلاقة كوزارات الاعلام والبلدية والاوقاف والعدل بالإضافة الى الإدارة العامة للفتوى والتشريع، على ان تولى الحكومة هذا الأمر عناية خاصة وان يعطى هذا الامر أولوية واستعجالا واهتماما خاصا لخطورة اثاره بعيدة المدى على المجتمع الكويتي".