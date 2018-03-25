النائب العتيبي: تدوير الجهات الحكومية بين الوزراء هروب وصدام مع مجلس الأمة

النائب خالد العتيبي

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:53 25/03/2018 حدث بتاريخ: 14:53 25/03/2018

اعتبر النائب خالد محمد العتيبي أن الحكومة تسعى للصدام مع مجلس الأمة بسياسة تدوير الجهات الحكومية بين الوزراء التي دأبت عليها الفترة الأخيرة, قائلا بدلا من إن يتحمل كل وزير مسؤوليته وتبعات قراراته نفاجئ بخطة الهروب للأمام التي تمارسها الحكومة لحماية وزراءها..

وتساءل العتيبي أين مبدأ الثواب و العقاب الحكومي الذي قرأنا عنه بتصريحات حكومية بداية المجلس الحالي و عقب التشكيلة الحكومية, قائلا أن ضرب أسس العمل السياسي بسياسات خارج الأعراف لحماية وزراء فشلوا في مهام منوطة لهم بحجة التضامن الحكومي هو تشجيع على حماية أي وزير يخطأ أو يتقاعس في تأدية عمله بجانب أنه ضرب لمبدا الرقابة الذي كفله الدستور لممثل الأمة..

ورفض العتيبي ما يقال عن أن هناك وزارات ذات تركة ثقيلة, قائلا التركة يصنعها الوزير, والوزير يعلم طبيعة وزارته عند توليه المنصب, و التاريخ السياسي للكويت أكد أن هناك رجالات دولة تقلدوا منصب الوزير في ظروف صعبة استطاعوا التغلب على مشاكل وقضايا كبيرة بحسن إدارتهم وقراراتهم التي أدت للتغلب على هذه القضايا ولم يهربوا من المساءلة السياسية..

واختتم العتيبي تصريحه قائلا للأسف الحكومة تعتقد أنها بذلك تمنع الاحتقان السياسي بين النواب والوزراء وتضفي مزيد من التعاون, ولكنها للأسف بهذه السياسة تدفع إلى مزيد من التأزيم السياسي بين السلطتين, فيكفي ما فعلته الحكومة مع وزيرة الشؤون قبيل الاستجواب بإسناد تبعية شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى وزير آخر لحماية وزيرة الشؤون من محاسبة شعبية مستحقة لها.