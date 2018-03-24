سفارة الكويت بمصر تؤكد سلامة رعاياها بعد انفجار الاسكندرية

حادث التفجير في الاسكندرية اليوم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:47 24/03/2018 حدث بتاريخ: 15:47 24/03/2018

اكدت سفارة دولة الكويت لدى مصر اليوم السبت سلامة جميع الرعايا الكويتيين الموجودين في مصر وذلك على خلفية وقوع انفجار بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد.

وقالت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان ايا من المواطنين الكويتيين من مقيمين وطلبة وسائحين لم يتعرض للخطر جراء الانفجار.

وناشدت السفارة المواطنين عدم التردد بالاتصال بالسفارة في حال وجود اي استفسار او رغبة في طلب المساعدة على الارقام التالية.

0020235712187 .

0020235712194 .

0020235714101 .

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم السبت ان أحد افراد الشرطة قتل واصيب اربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب مسؤول أمني بارز بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن انفجار العبوة الناسفة التي كانت موضوعة أسفل احدى السيارات على جانب الطريق بشارع (المعسكر الروماني) وقع أثناء مرور موكب مدير أمن المحافظة الذي نجا من الحادث.