النائب النصف للمطير: الصبي المطراش الذي تخصص له الحكومة 25 مليون سهم والمليونير الذي يأخد راتب استثنائي منها

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:01 19/03/2018 حدث بتاريخ: 17:09 19/03/2018

استغرب النائب راكان النصف الاتهامات والتلميحات التي وجهها له النائب محمد المطير في مقابلة تلفزيونية.

وقال النصف في مؤتمرصحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة " في البداية أسجل احترامي لوالدة الأخ محمد المطير ووالده رحمه الله وأسرة المطير، والأخ محمد المطير طالعنا في مقابلة تلفزيونية في 1 مارس الجاري أشار فيها لي ، وأمهلته 48 ساعة للرد والاعتذار ، وكنت أريد أن يراجع نفسه وكلماته وما ذكره بحقي ولكن لم أحصل على هذا الشيء فاخترت الرد اليوم" .

وأضاف" هو ذكر أن أسرتي عليها مشاكل مالية وألمح إلى أني أتنقل من متنفد إلى متنفذ آخر، والمشاكل المالية ليست على أسرتي بل على والدي فقط ولدي الشجاعة في أن أظهر للناس وأقول أنه والدي ."

وقال"أنا عضو مجلس أمة برفعة يد أحل مشكلة والدي المالية، أو بموقف من استجواب أو باستجواب، وللعلم فإن من يدفع ليس فقط السلطة بل السلطة وغيرها ."

وأكد النصف "ليس أنا الذي أقبل على أسرتي وأبناء عمومتي وأصدقائي وعلى كل شريف خرج من بيته لكي يصوت لي أن أستغل موقعي لحل مشكلة والدي المالية".

وأشار النصف إلى أن المطير ألمح إلى أن المتنفذ الأول هو محمد الصقر وهذا الإنسان تجمعني به علاقة أسرية قديمة أبا عن جد، والعلاقة كانت بين جدي حمود رحمه ووالده جاسم الصقر والعم عبدالعزيز الصقر، وعلاقتي ليست فقط مع محمد الصقر بل مع عصام وعماد وأبنائهم ، وهذا ليس سرا .

وبين أن المطير أشار إلى الأخ مرزوق الغانم أنه المتنفذ الثاني، ومرزوق الغانم أخ وشقيق وزميل أختلف وأتفق معه في التصويت .

وأوضح" لكن أن تلمح للناس من هو المطراش ، فأنظر يا محمد لا يوجد اسم من الذين ذكرتهم يعطيني دينارا واحدا ولا أحد يجرؤ على ذلك" .

وأضاف" تتحدث وتقول عني صبي ومطراش .. فللنظر من هو الصبي والمطراش ، ومن الذي أحال استجواب رئيس الوزراء إلى السرية والدستورية ومن الذي أخال استجوابه معزبه إلى التشريعية ؟"

وأضاف" أنت الآن تتكلم عن موضوع حصانة النواب، وأنا تكلمت عن رأي دستوري عن قضية منظورة أمام القضاء، ولكن من الذي وافق على ضرب النواب في ديوان الحربش ؟"

وتساءل "هل نسينا من الذي كان يتكلم عن الشرع وأنه لا يجوز طرح الثقة برئيس الوزراء لأنه أمر شرعي ولأن من وضع رئيس الوزراء هو سمو الأمير؟"

وأفاد"بعد أن خرج "المعزب" من الحكومة كيف تم طرح الثقة برئيس الوزراء ؟ سمو الأمير ثابت والشرع لم يتغير منذ 1400 سنة ، فما الذي تغير ؟ "

وقال " تريد أن تعرف من هو الصبي والمطراش ؟ الذي في استجواب الشيخ أحمد العبدالله وتعلم لماذا لأنك تعرف هو خال من ".

وخاطب النصف المطير قائلا" يا محمد الصبي والمطراش هو الذي يحول الأصوات على بيتهم في الضاحية، والصبي والمطراش الذي تخصص له الحكومة 25 مليون سهم من بين الناس ويكتتب فيها وهو عضو في مجلس الأمة".

وأضاف "إذا كنت ستقول أنها لا يوجد بها مأخذ قانوني فاقرأ المادة 121 من الدستور ، وإذا كان الأمر ليس فيه شيء من الناحية القانونية فهل يجوز أخلاقيا وأدبيا أن نائبا يكتتب في شركة حكومية ؟"

واستطرد قائلا: أنا أعلمك من هو الصبي والمطراش، وربما تكون حالتي المالية بسيطة ولست مليونيرا وهذا الشيء لا يعيبني بل هو دليل شرف وأمانة لي، لكن العيب الذي يكتتب في شركة حكومية وهو عضو، والعيب المليونير صاحب العقارات الذي يأخذ راتبا استثنائيا من الحكومية ، هذا هو الصبي والمطراش.