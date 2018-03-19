النائب عاشور: على الوزيرة الصبيح النظر في تظلم جمعية الثقلين أو سأتخذ موقف سياسي حازم ضدها

النائب صالح عاشور

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:33 19/03/2018 حدث بتاريخ: 13:38 19/03/2018

دعا النائب صالح عاشور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بالنظر في التظلم الذي سيقدم لها خلال اليومين المقبلين فيما يخص حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية وإلا سيضطر إلى اتخاذ موقف سياسي حازم ضدها.

وقال عاشور في مؤتمر صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن حل جمعية الثقلين جاء من دون التحقيق مع الجمعية أو أحد اعضاء مجلس الادارة لبحث ما ادعته الوزيرة من وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة.

وأضاف أن كلام الوزيرة مرسل وبه إساءة لأعضاء الجمعية الذين تجاوز عددهم الـ100 شخصية، معتبرا أن أسلوب الوزيرة في التعامل مع جمعيات النفع العام يضر بسمعة الكويت الخارجية.

وأكد أننا في دولة قانون ويفترض أن يتم التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني بطريقة تختلف عن التعامل مع الادارات التابعة للوزيرة، لافتا إلى عدم وجود شكاوى سواء من داخل الجمعية أو من جهات خارجية على الجمعية وأدائها.

وأوضح أن وزارة الشؤون تصدق ميزانيات الجمعية منذ 15 عاما، مطالبا الوزيرة بإعادة النظر في قرارها وأخذ هذا التظلم بعين الاعتبار.وشدد على أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام خ

اصة أن جمعية الثقلين ليست جمعية عادية، معتبرا أنه إذا كان للوزيرة أي ملاحظات فيجب أن تتعاون مع الجمعية لتلافي أي خطأ موجود.وأ

وضح أن مؤسسات المجتمع المدني مستقلة بذاتها والرقابة عليها تتم من قبل الجمعيات العمومية ومجلس إدارتها وهي ليست ادارة تابعة للحكومة حتى تحلها بهذه الطريقة.وطالب عاشور

سمو رئيس الوزراء بتفهم هذا الوضع ووضع حد لذلك، مؤكدا ضرورة وجود تعاون لبحث الملاحظات في التقارير المالية والإدارية وإلا سيكون له موقف سياسي تجاه ذلك الأمر.