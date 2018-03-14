الميزانيات البرلمانية: تكليف مجلس الوزراء بالتحقق من المناقصات والممارسات التي أدت الى ضرر بالمال العام
أكد النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات طلبت تكليف ديوان المحاسبة بالتحقُق من سجلات المشروعات السياحية وإستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة ورفع تقرير فيه حالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام إن وجد، متضمنا كل الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن
وأضاف أن لجنة الميزانيات تقدمت بطلب آخر وهو تكليف مجلس الوزراء بالتحقُق من المناقصات والممارسات والمزايدات التي وافق عليها وأدى إلى الضرر بالمال العام أو زيادة التكاليف إن وجدت مع ذكر الأسباب، وإفادة ديوان المحاسبة بالنتائج ويقدم الديوان تقريرا بذلك إلى مجلس الأمة
ووضح العدساني ما ذكره هو بناء على إجتماعنا اليوم في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة مع لجنة الخدمات بمجلس الوزراء وديوان المحاسبة بخصوص حسم القضايا الخلافية التي تنشأ بين الديوان والجهات الحكومية.