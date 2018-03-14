الميزانيات البرلمانية: تكليف مجلس الوزراء بالتحقق من المناقصات والممارسات التي أدت الى ضرر بالمال العام

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:55 14/03/2018 حدث بتاريخ: 15:55 14/03/2018

أكد النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات طلبت تكليف ديوان المحاسبة بالتحقُق من سجلات المشروعات السياحية وإستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة ورفع تقرير فيه حالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام إن وجد، متضمنا كل الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن

وأضاف أن لجنة الميزانيات تقدمت بطلب آخر وهو تكليف مجلس الوزراء بالتحقُق من المناقصات والممارسات والمزايدات التي وافق عليها وأدى إلى الضرر بالمال العام أو زيادة التكاليف إن وجدت مع ذكر الأسباب، وإفادة ديوان المحاسبة بالنتائج ويقدم الديوان تقريرا بذلك إلى مجلس الأمة

ووضح العدساني ما ذكره هو بناء على إجتماعنا اليوم في لجنة الميزانيات بمجلس الأمة مع لجنة الخدمات بمجلس الوزراء وديوان المحاسبة بخصوص حسم القضايا الخلافية التي تنشأ بين الديوان والجهات الحكومية.