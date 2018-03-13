النائب د. الطبطبائي: سنطلب شهادة رئيس الوزراء بقضية دخول المجلس بعد اقراره بالفساد
أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديم طلب لاستدعاء رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للشهادة في قضية دخول المجلس بعد "أقر أخيراً وعبر عن استياءه من الفساد والذي بسبب كان دخول المجلس للتعبير عن الاستياء من الفساد و القبيضة".
وقال الطبطبائي في تغريدات له على تويتر "وأخيرا رئيس الوزراء استاء من تفشي الفساد في الكويت .نريد منه بعد هذا الاستياء أن تتنازل حكومته عن شكوتها ضد الشباب الوطني الذي سجن في قضية دخول المجلس لمجرد أنه صرخ ضد الفساد".