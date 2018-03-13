النائب د. الطبطبائي: سنطلب شهادة رئيس الوزراء بقضية دخول المجلس بعد اقراره بالفساد

النائب د. وليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:05 13/03/2018 حدث بتاريخ: 17:05 13/03/2018

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقديم طلب لاستدعاء رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للشهادة في قضية دخول المجلس بعد "أقر أخيراً وعبر عن استياءه من ⁧‫الفساد‬⁩ والذي بسبب كان دخول المجلس للتعبير عن الاستياء من ⁧‫الفساد‬⁩ و ⁧‫القبيضة‬⁩".

وقال الطبطبائي في تغريدات له على تويتر "وأخيرا رئيس الوزراء استاء من تفشي ⁧‫الفساد‬⁩ في ⁧‫الكويت‬⁩ .نريد منه بعد هذا الاستياء أن تتنازل حكومته عن شكوتها ضد الشباب الوطني الذي سجن في ⁧‫قضية دخول المجلس‬⁩ لمجرد أنه صرخ ضد ⁧‫الفساد".