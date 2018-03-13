الرئيس الغانم: سياسة الامير ودور البرلمان والديمقراطية اكسبوا الكويت سمعة طيبة

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:25 13/03/2018 حدث بتاريخ: 13:26 13/03/2018

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان سياسة حضرة صاحب السمو امير البلاد الخارجية والدور الحيوي للبرلمان والديمقراطية الكويتية اكسبا دولة الكويت سمعة طيبة واحتراما وتقديرا من قبل مختلف البرلمانات العريقة في العالم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم هنا اليوم عقب عقده جلستي مباحثات رسمية منفصلتين مع رئيس مجلس النواب الياباني تاداموري أوشيما ورئيس مجلس المستشارين الياباني تشويتشي دات .

واضاف الغانم "نحمدالله بأن سمعة الكويت وسياسية حضرة صاحب السمو حاضرة في اذهان الجميع ليس فقط في الغرب وانما ايضا في الشرق وان الاحترام فرض نفسه بكل مكان".

وذكر "ان حفاوة الاستقبال والاهتمام والاحترام الذي ابداه رؤساء الغرفتين في البرلمان الياباني للكويت وتقديرهم لدور حضرة صاحب السمو امير البلاد واحترامهم للدور الكبير والمهم للبرلمان الكويتي بالمحافل الدولية كان واضحا ومطروحا على طاولة النقاش".

وحول المباحثات قال الغانم ان الوفد الكويتي ابدى نواياه للتعاون في تقديم المقترحات الخاصة بتعديل النظام الاساسي للاتحاد البرلماني الدولي مشيرا الى بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها وينتظر المصادقة عليها من قبل البرلمانين الكويتي والياباني.

كما اوضح ان المباحثات تطرقت الى اوجه التعاون في كافة المجالات وبعض القضايا العالقة والازمات الحاصلة في المنطقتين سواء تهديدات كوريا الشمالية لليابان او في الشرق الاوسط ابتداء من القضية الفلسطينية ومايحدث في اليمن والعراق وسوريا وغيرها من الدول.

وقال الغانم " تم الاتفاق على ورقة عمل سنقوم بتنفيذها وتطبيقها باجتماعاتنا في المحافل الدولية واخص بالذكر الاتحاد البرلماني الدولي".

واضاف "ها نحن كبرلمان كويتي نكسب من كافة المجاميع الجيوسياسية شركاء وحلفاء سيكونون داعمين لنا لتسويق مقترحاتنا والدفاع عن قضايانا العادلة وزيادة احترام كل الدول للبرلمان الكويتي".

وأكد الغانم بهذا الصدد " ان اي محاولات اساءة للبرلمان الكويتي عبر شكاوى سخيفة من بعض المشتكين او غيرهم لن تؤثر على احترام البرلمانات العريقة في كل دول العالم " مضيفا ان " البرلمان الياباني هو احد البرلمانات العريقة يؤكد احترامه للبرلمان الكويتي ويشيد بدوره " .

يذكر ان الرئيس الغانم يقوم حاليا بزيارة رسمية لليابان تستغرق اربعة ايام وذلك تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني.

ويرافق الغانم وفد برلماني يضم كلا من النواب نايف المرداس العجمي وأسامة الشاهين وخالد الشطي وخالد العتيبي وماجد المطيري ومبارك الحريص ومحمد الدلال وعبدالوهاب البابطين وناصر الدوسري.