طلب نيابي للتحقيق في استقالة أربعة أعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الموانىء

النائب خليل عبدالله

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:06 11/03/2018 حدث بتاريخ: 15:06 11/03/2018

أعلن النائب د. خليل عبدالله أبل عن عزمه التقدم وعدد من النواب بطلب للتحقيق في أسباب استقالة أربعة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الموانئ في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.



وقال أبل في تصريح صحافي إن مؤسسة الموانئ تعتبر ثاني أهم رافد للدولة، وبالتالي يجب أن ينظر لهذا الأمر بشكل جدي، مشددا على ضرورة حسم المشاكل الإدارية والقانونية بها.



وأكد عبدالله أن النواب معنيون بالنظر في الاختلالات التي تحدث في إيرادات الدولة وعدم تركها من دون علاج، معتبرا أن هذه الأمور تؤثر على ميزانية البلد ومستقبله.