النائب الشطي: الكويت دولة مدنية وعلى الحكومة تعزيز الحرية ونحذرها من الرضوخ للابتزاز السياسي
حذر النائب خالد الشطي الحكومة من الاستجابة لدعوات الفتنة والرضوخ للإبتزاز السياسي، مؤكدا على أن توظيف آيات القرآن الكريم يجب أن تكون حسب الميزان الشرعي وليس بمنطق السياسي الفاشل.
وقال الشطي ل "الجريدة" الكويت دولة مدنية وليست دولة دينية، ولا مكان للنفاق السياسي في المجتمعات المتحضرة.
وشدد على أن "المفلسون.. دخلوا في رهان خاسر، وعندما انهزموا يريدونها عليَّ وعلى أعدائي.. إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة".
وتابع الشطي: على الحكومة أن تعزز الحرية في المجتمع، ومن واجبها أن تتجاهل أبواق القاعدة وداعش وصبيان التطرف والإرهاب.