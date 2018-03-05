بعيد تقديمهما استجوابا للخرافي/ العدساني والدمخي: اخفق في دوره ونتمنى الا يواجه الاستجواب

الدمخي والعدساني خلال توجهما لتقديم الاستجواب

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:55 05/03/2018 حدث بتاريخ: 14:55 05/03/2018

قدم النائبان رياض العدساني ود. عادل الدمخي استجوابا من محور واحد الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

وقال الدمخي في مؤتمر صحفي اليوم أنه قدم والعدساني استجواب الوزير الخرافي ولم يدرج في جلسة الغد وهو استجواب مستحق ومن محور واحد ويتطرق الى اصل تعيين هذا الوزير ودوره وخططه حول وزارته ومصداقيته.

وأضاف "نحترم كل الوزراء وانصح الا يواجه الوزير الخرافي هذا الاستجواب حتى لايحرج في مصداقيته".

من جهته، قال العدساني: هل يستحق الشعب الكويتي ان يتم توزير الخرافي بهذه الطريقة وهو اخفق في دوره وتعزيز العلاقة بين السلطتين وتعطيل الاجابة على السؤال البرلماني فضلا عن الدخول في غير اختصاصاته وهو لم يكن له دورا في التنسيق حول قضية حساب العهد.

وأضاف "اقول لرئيس الوزراء ان استمرار الوزير الخرافي في منصبه سيتحول لمشروع تأزيم بين السلطتين ومن الممكن ان يتطور لاستجواب رئيس الحكومة ومنصبه لايحمل مسؤوليات حقيقية ووزارته عباره عن مكتب وليس محلل وهو اخفق في عديد من الاجراءات الدستورية".

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