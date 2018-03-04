الرئيس الغانم: ما ذكره النائب المطير في المحكمة محض افتراء وتدليس واقحامه اسمي دليل على حقد دفين
قال الرئيس مرزوق الغانم أن ما ذكره النائب محمد المطير بخصوص رئيس مجلس الأمة في مرافعته في المحكمة اليوم هو محض افتراء و كذب و تدليس كما ان محاولاته اقحام اسمي في كل شاردة و واردة تدل على حقد دفين نسأل الله ان يعينه عليه.
وكان تصريحات متداولة على توتير للنائب المطير ذكر فيها خلال مرافعته اليوم في محكمة الجنايات "شلون رئيس مجلس الأمة يقول للمحامين روحوا للقاضي ناطركم علشان تعطونه طلبات منع السفر! هذا تدخل في اختصاص السلطة القضائية".