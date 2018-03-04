الرئيس الغانم: ما ذكره النائب المطير في المحكمة محض افتراء وتدليس واقحامه اسمي دليل على حقد دفين

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:32 04/03/2018 حدث بتاريخ: 17:32 04/03/2018

قال الرئيس مرزوق الغانم أن ما ذكره النائب محمد المطير بخصوص رئيس مجلس الأمة في مرافعته في المحكمة اليوم هو محض افتراء و كذب و تدليس كما ان محاولاته اقحام اسمي في كل شاردة و واردة تدل على حقد دفين نسأل الله ان يعينه عليه.

وكان تصريحات متداولة على توتير للنائب المطير ذكر فيها خلال مرافعته اليوم في محكمة الجنايات "شلون رئيس مجلس الأمة يقول للمحامين روحوا للقاضي ناطركم علشان تعطونه طلبات منع السفر! هذا تدخل في اختصاص السلطة القضائية".