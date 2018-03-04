النائب الشطي: تقدمت بقانون عفو عام عن "خلية العبدلي" ودشتي وسأقدم آخر عن المغردين البدو والحضر والسنة والشيعة

النائب خالد الشطي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:54 04/03/2018 حدث بتاريخ: 15:54 04/03/2018

قال النائب خالد الشطي أمام اصرار بعض الاخوة الاعضاء بطرح قانون العفو العام عن قضية اقتحام المجلس فقط دون القضايا الأخرى ودون قضايا المغردين، يحدوني هذا الأمر تقديم قانون اخر للعفو العام.

وأضاف الشطي في تصريح صحافي الظروف اليوم تغيرت نتيجة اصرار بعض النواب اقتصار القانون العام على المقتحمين فقط، لذلك تقدمت بقانون عن قضية خلية العبدلي وقانون اخر عن النائب السابق عبدالحميد دشتي، وكذلك سوف اتقدم بقانون خلال اليومين المقبلين لتقديم قانون للعفو عن المغردين من السنة والشيعة والبدو والحضر.

ودعا الشطي جميع ذوي المغردين المتهمين في قضايا رأي عام بتزويد بكافة بياناتهم من أجل ضمهم للقانون الذي سيقدم ، قائلا " لن نسمح بوجود صيف وشتاء على سطح واحد ولا بوجود تمييز عنصري أو طائفي ، واذا كان من اقتحم مؤسسات الدولة يستحق العفو فإن من خزن السلاح خوفا من غزو الأرهاب أيضا يستحق العفو.