النائب العدساني: اقدم والنائب الدمخي استجواب من محور واحد الوزير للخرافي

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:37 04/03/2018 حدث بتاريخ: 15:37 04/03/2018

أعلن النائب رياض العدساني عزمه والنائب د.عادل الدمخي تقديم صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي غدا الاثنين.

وأضاف العدساني في تصريح صحفي أن الاستجواب سيكون من محور واحد يشمل كافة التفاصيل والتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير وذلك حسب مرسوم رقم 53 لسنة 1998في شأن اختصاصات وزير الدولة لشcون مجلس الأمة.

وكان النائب رياض العدساني قد لوح في منتصف يناير الماضي بأنه سيقدم والنائب د.عادل الدمخي استجوابا للوزير الخرافي، بسبب تقديمه معلومات مغلوطة وغير دستورية، وعدم إجابته على الأسئلة البرلمانية.