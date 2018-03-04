الرئيس الغانم يعقد مباحثات رسمية مع نظيره العراقي

الغانم مستقبلا الجبوري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:34 04/03/2018 حدث بتاريخ: 15:34 04/03/2018

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الدكتور سليم الجبوري والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية العراق وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني.

كما تطرقت المباحثات الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية بالاضافة الى الاجراءات والخطوات اللازم اتخاذها لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وحضر المباحثات رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب حمد الهرشاني والنائبان عسكر العنزي والحميدي السبيعي وسفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق سالم الزمانان وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وسفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت علاء الهاشمي.

وعقب المباحثات اقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الاحمد للاعضاء حضرها عدد من النواب.

يذكر ان رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له الى البلاد يوم امس (السبت) في زيارة رسمية تستغرق يومين.