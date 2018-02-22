مكافحة الفساد: طلبنا التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية في الايداعات والتحويلات المليونية لدراسته

هيئة مكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:15 22/02/2018 حدث بتاريخ: 13:15 22/02/2018

صرح د. محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بنزاهة بأن الهيئة قد تلقت مؤخراً بلاغاً من د. عبدالله الطريجي عضو مجلس الامة السابق بشأن واقعة الإيداعات والتحويلات المليونية.

وقد أشار الأمين العام المساعد لكشف الفساد بنزاهة إلى أن القطاع المختص بالهيئة قام بفحص البلاغ ودراسته وإعداد آلية التعامل معه مستهدياً في ذلك بما سبق وأن قامت به نزاهة في شأن واقعة الإيداعات والتحويلات المليونية، حيث سبق للهيئة في العام 2015 "قبلها حلها" أن تلقت إحالة من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في ذات الشأن، كما تلقت الهيئة في العام 2017 بعد عودتها للعمل إحالة أخرى في ذات الخصوص من ذات الجهتين، وقد تعاملت الهيئة قانونياً وإجرائياً مع كلتا الإحالتين وفق المعطيات التي كانت متاحة وقت ورود كل منهما .

وفي شأن البلاغ المقدم مؤخراً من د. عبدالله الطريجي – عضو مجلس الامة السابق، فقد قامت الهيئة بطلب التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية من مجلس الأمة عن طريق وزير العدل، وذلك حتى تقوم الهيئة بدراسته وتحليله في ضوء مشتملات البلاغ المقدم إليها والذي يدعي مقدمه بإحتواء هذا التقرير على مخالفات مالية منسوبة لبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين والحاليين ممن سبق إتهامهم في واقعة الايداعات والتحويلات المليونية.