الوزير الصالح: الحكومة موافقة على قانون "تعارض المصالح" بالشكل المقدم منها

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:09 21/02/2018 حدث بتاريخ: 16:09 21/02/2018

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرص الجانبين الحكومي والنيابي على تفعيل الجانب التشريعي ورصد أولويات الجانبين.

وقال الصالح في تصريح بمجلس الأمة اليوم الأربعاء عقب حضوره اجتماع لجنة (الأولويات) إن الجانبين الحكومي والنيابي لديهم رغبة مشتركة للانتهاء من التشريعات المتوافق عليها ومحاولة الوصول إلى نقاط التقاء حول التشريعات المختلف عليها.

وأعرب عن أمله في أن تدخل هذه التشريعات حيز النفاذ ويكون لها عائد على البلد والمواطنين.

وكشف الصالح عن أن الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية أرسلت 9 مشاريع بقوانين لمجلس الأمة كان آخرها قانون تعارض المصالح.

وأضاف أنه "حسبما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه أمس، والحكومة طبعا موافقة عليه بالشكل الذي انتهى عليه من الحكومة".