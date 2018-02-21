النائب الدوسري: لن نقبل تعليق "التربية" الدراسة في مدينة صباح الأحمد بحجة عدم وجود معلمين

النائب ناصر الدوسري

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:05 21/02/2018 حدث بتاريخ: 16:05 21/02/2018

دعا النائب ناصر الدوسري الوزراء، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات في مدينة صباح الأحمد ومنها التعليم والصحة وإيجاد الحلول العاجلة لها، معربا عن استيائه مما تعانيه المدينة من مشاكل في الخدمات كافة.



وقال الدوسري في تصريح صحافي إن تصريحات المسؤولين يدحضها الواقع المرير الذي يعانيه سكان هذه المدينة التي تحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد.



وطالب وزارة التربية بعدم الوقوع في مطب العام الدراسي الحالي والاستعداد للعام الدراسي الجديد بمستوى تجهيزات يسد الفراغ الحاصل وصرف بدلات لمن يعملون بها بهدف تشجيعهم.



وأكد الدوسري أنه لن يقبل بأي حال في ظل هذه الإمكانات وميزانية وزارة التربية أن تعلق الدراسة في مدارس صباح الأحمد بحجة عدم وجود معلمين أو ارتفاع كثافة الفصول عن المعدل الطبيعي.



كما طالب ببناء مجمع تجاري وترفيهي كبير في منطقة صباح الأحمد، ليكون متنفسا لسكان المنطقة والاهتمام بالمساحات الخضراء بها.



وشدد الدوسري على ضرورة معالجة مشكلة الصرف الصحي بأسرع وقت ممكن، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب.