الرئيس الغانم: خطوة أمير البلاد بتحمل مديونيات المسجونين أمر غير مستغرب على سموه

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:56 18/02/2018 حدث بتاريخ: 15:56 18/02/2018

ثمن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عاليا الخطوة الانسانية اللافتة التي اعلن عنها اليوم والقاضية بتحمل سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه مديونيات المسجونين على ذمة قضايا مالية من المواطنين والمقيمين .

وقال الغانم في تصريح صحفي " ان رغبة سموه بلم شمل الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية بأسرهم بمناسبة الاعياد الوطنية عبر تسديد ديونهم على نفقته الخاصة ، امر غير مستغرب على سموه الذي يحفل سجله الشخصي عبر السنين بالعديد من تلك المبادرات الانسانية الخيرة " .

وقال الغانم " ان مبادرة كتلك تعطينا مثالا متجددا وتجسد نموذجا متكررا لكيف يكون الحاكم على تماس مباشر بهموم ومعاناة المواطنين والمقيمين بيننا " .

واضاف الغانم " ان سمو الامير بتلك المبادرة الانسانية يرسم مرة اخرى ملامح الكويت كمركز للعمل الانساني وكوطن تتمثل فيه قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الانساني وقيم مساعدة المضيوم واغاثة المحتاج " .