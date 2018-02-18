النواب الرومي والنصف والعدساني والدمخي والكندري والطبطبائي يتفقون على استعجال "تعارض المصالح"

صورة أرشيفية لمجلس الأمة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:53 18/02/2018 حدث بتاريخ: 15:53 18/02/2018

عقد النواب عبد الله الرومي ورياض العدساني ود.عبد الكريم الكندري وعمر الطبطبائي ود.عادل الدمخي وراكان النّصف اجتماعا اليوم بمكتب النائب رياض العدساني لمناقشة عدد من القضايا العالقة وأبرزها قانون تعارض المصالح.

وقال النائب رياض العدساني عقب الاجتماع إن النواب الستة اتفقوا على متابعة القضايا العالقة ذات الأهمية، مضيفا أن المجتمعين أكدوا أن (تعارض المصالح) يساهم في حماية السلطة التشريعية من الانحراف السياسي وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بقضية الإيداعات المليونية وكل ما يشابهها.

وأضاف العدساني أن المجتمعين اتفقوا على مطالبة لجنة حقوق الإنسان بمناقشة أوضاع السجون والنزلاء وخاصة الوضع الصحي للسجناء وتوجيه دعوة إلى كل من وزيري الداخلية والصحة بناء على تكليف اللجنة السابق من أجل متابعة الأوضاع بصفة عامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.